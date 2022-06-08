"وضع صعب" في لوغانسك الأوكرانية.. وكييف تتعهد بالمقاومة

2022/06/08 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كافحت القوات الأوكرانية للاحتفاظ بموقفها في قتال دموي من شارع إلى شارع في مدينة سيفيروسدونيتسك بشرق البلاد على خط المواجهة في الوقت الذي قال فيه الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع صعب وتعهد أيضا باستعادة الأراضي التي احتلها روسيا.

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