ميركل عن بوتين: نتعامل مع شخص لا يتمنى لنا التوفيق ولا يمكننا التخلص منه

2022/06/08 | 05:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، يوم الثلاثاء، إنه "لا يوجد أي مبرر لتجاهل روسيا الوحشي للقانون الدولي" في شنها غزوها لأوكرانيا.

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