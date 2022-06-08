سارق شعار سيارة رابين(الكاديلاك)! - توفيق أبو شومر

2022/06/08 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توفيق_أبو_شومر لم يجرؤ القضاء الإسرائيلي على اتهامه حتى اليوم بالتحريض على قتل إسحق رابين عام 1995م! هذا المحرض العنصري هو اليوم عضو في حكومة إسرائيل الرابعة والعشرين، وهو أيضا يملك حصانة عضو كنيست منتخبٍ حسب الأصول، وهو المحرض الأول على اغتصاب المسجد الأقصى وهو الذي طالب من على منصة الكنيست يوم 9-5-2022م بطرد عضوي القائمة المشتركة الفلسطينيين، سامي أبو شحادة، والسيدة عايدة توما، قال لهما: اذهبا إلى سوريا ليس لك ......





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