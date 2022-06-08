مجددا.. البيت الأبيض يوضح لـCNN نظرة بايدن للسعودية وقادتها

2022/06/08 | 06:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتبر المملكة العربية السعودية "شريكا مهما في مجموعة من الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية".

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