2022/06/08 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وخلال الشهر الماضي، دفعت قوات موسكو لتوسيع وتعزيز المناطق التي تسيطر عليها في أقصى شرق أوكرانيا، بهدف تدمير بالقوات الأوكرانية على طول الطريق في دونباس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القتال يحتدم في أوكرانيا.. وتبادل للجثث بين كييف وموسكو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القتال يحتدم في أوكرانيا.. وتبادل للجثث بين كييف وموسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).