تأشيرة السعادة : رواية : الجزء الاول - صبيحة شبر

2022/06/08 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبيحة_شبر تأشيرة السعادة(1)راجعت سفارة بلاد السعادة ، لأحصل على تأشيرتها لدخول البلاد التي يتحدث عنها المتحدثون انها تنتج لبنا وشهدا ، وانها تجعل القادمين اليها يتذوقون ثمرات الجنة ، وهم لايزالون في دنياهم ، وصلت السفارة بعد أن أعياني البحث عنها ، كل من اوجه له سؤالي:- اين تقع سفارة بلاد السعادة ؟- لا توجد بلاد بهذا الاسم ، كل بلاد الله تعيسة!- لماذا ؟- تنعدم السعادة ......





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