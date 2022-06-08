تداول حركة غريبة من زيلينسكي بفيديو أرشيفي.. ومغرد يسقطه على الوضع الحالي

2022/06/08 | 06:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أرشيفي يعود للعام 2019 يظهر فيه الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي وهو "يلحس" الكاميرا.

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