السعودية.. تعميم بمنع المقيمين والزائرين من نشر إعلانات على مواقع التواصل بدون ترخيص

2022/06/08 | 06:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية منع غير السعوديين من المقيمين أو الزائرين والذين لا يملكون رخصا نظامية أو يعملون تحت كيان تجاري أو استثمار أجنبي من نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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