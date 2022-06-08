2022/06/08 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبير بارز في الصحة العالمية من أزمة صحية عالمية مقبلة، تتمثل بتزايد نقص الغذاء، معتبرا ان هذا الأمر قد يمثل نفس التهديد الصحي للعالم مثل جائحة كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نفس تهديد كورونا".. خبير يحذر من أزمة صحية عالمية محتملة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نفس تهديد كورونا".. خبير يحذر من أزمة صحية عالمية محتملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).