وزيرة التجارة الأمريكية: الحقيقة المرّة هي أنه لا يوجد شيء يمكننا القيام به حول أسعار الوقود

2022/06/08 | 07:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، الثلاثاء، بأنه لا يوجد الكثير مما يمكن للبيت الأبيض القيام به لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود القياسية على الأمريكيين، ملقية باللوم على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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