هل انسحبت إسرائيل من مباراتها الكروية ضد روسيا بسبب غزو أوكرانيا؟ 

2022/06/08 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدّعي أن إسرائيل رفضت اللعب بمواجهة روسيا ضمن النسخة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم بسبب غزوها لأوكرانيا.إلا أنّ الادعاء خطأ، فإسرائيل لم تنسحب من المباراة وروسيا مستبعدة من المنافسات الدوليّة منذ 28 فبراير 2022 بموجب قرار من الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم.

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