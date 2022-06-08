كندا والولايات المتحدة تتفقان على تشديد الرقابة على الصادرات إلى روسيا

2022/06/08 | 08:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتفقت كندا والولايات المتحدة على تعزيز الجهود في مجال الرقابة على صادرات التكنولوجيا والمنتجات التي قد تسهم في تعزيز القدرات العسكرية لروسيا.وقالت وكالة حرس الحدود الكندية في بيان لها: “سنعزز التعاون بين الأجهزة الأمنية عبر الالتزام المشترك باستخدام صلاحياتنا والموارد للكشف عن انتهاكات نظام الرقابة على الصادرات والتصدي لها وقطع دابرها”.وأضاف […]

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