"السعودية لا تخذل حتى أعدائها".. كاتب سعودي يثير تفاعلا

2022/06/08 | 08:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الكاتب السعودي، توفيق الخليفة، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تصريحات ادلى بها قال فيها إن "السعودية لا تخذل حتى أعدائها".

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