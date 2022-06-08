أولغا روزانوفا: الرسامة الثورية (1886- 1918) - م. ن. يابولنسكايا

2022/06/08 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#م._ن._يابولنسكايا الكاتبة: م.



ن.



يابولنسكايا (M.N.



Yablonskaya) نشر النص في الفصل الثاني من كتاب “فنانات العصر الجديد في روسيا 1910-1935” – الصادر عن تايمز وهدسون ليمتد، لندن، 1990مقدمة المترجم: رافقت رسمات الثورية أولغا روزانوفا فصول كتاب جودي كوكس “ثورة النساء: روسيا 1905- 1917” والتي نشرت ترجمته في هذه المدونة طوال الأشهر المنصرمة.



أولغا رحلت مبكراً جداً، لكن الإيجابية الوحيدة لوفاتها هي أنها لم ......





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