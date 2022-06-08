الأزمة مستمرة في دوامة الصراع والتعنت السياسي !! - صبحي مبارك مال الله

2022/06/08 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله عندما نلقي الضوء على آخر التطورات في الشأن العراقي سوف نتلمس ذات النتائج التي حصلت في السنوات السابقة وما بعد كل دورة إنتخابية، بسبب النظام السياسي وسلوك الطبقة السياسية التي إرتضت لنفسها وبسبب مصالحها الضيقة الحزبية والسياسية،أن تتبنى نظام المحاصصة الطائفية والإثنية والقومية والتي أدارت بموجبه الدولة ومؤسساتها ولهذا لم تستفد من تجارب الدورات التشريعية السابقة وفشلها في تحقيق منجزات حقيقية للشعب ب ......





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