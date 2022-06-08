المغرب.. توقيف مهرب مخدرات تبحث عنه الانتربول

2022/06/08 | 08:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة المغربية الثلاثاء توقيف مهرب مخدرات فرنسي متورط في شبكة دولية ومطلوب من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) الجمعة في مدينة الدار البيضاء.

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