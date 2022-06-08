2022/06/08 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتستكمل اليوم منافسات الجولة الـ35 مـن منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم، بإقامة 5 لقاءات، أبرزها التي تجمع نفط الوسط بضيفه الــزوراء، وستكون مهمة الـنـوارس صعبة لا سيما أنـه سيقابل صاحب المرتبة الرابعة ومنافسه المباشر، في حين يلعب النفط أمام القوة الجوية.في المباراة الأولى ستكون الحظوظ متساوية بين نفط الوسط والزوراء،نظراً لتقارب الأداء والنتائج في الموسم الحالي، ولكن عندليب الفرات يمتلك ميزة الأرض والجمهور.واستعاد الأبيض نغمة الفوز في الجولة السابقة عندما تغلب على أمانة بغداد بنتيجة هدفين مقابل هـدف واحـد،رافعا رصيده إلـى النقطة (59) في المـركـز الـخـامـس، بينما يحتل نفط الوسط المرتبة الرابعة برصيد (62) نقطة.وفي لقاء ثانٍ يتطلع النفط إلى مواصلة عروضه المثالية تحت قيادة المـدرب باسم قاسم، إلا أن طموحاته ستصطدم بإمكانات الجوية الفريق الذي يتطلع للوصول إلى موقع الوصافة.ويقف الصقور في المرتبة الثالثة برصيد (64 نقطة)، بينما يمتلك النفط (56نقطة) محتلا المركز السادس.بــدوره سيكون النجف مرشحا بقوة للفوز وحصد النقاط الكاملة أمام الميناء، الـذي يمر بأسوأ فترة له، إذ أصبح قريبا من الهبوط إلى الدرجة الأدنى.وفي بقية لقاءات اليوم يحل الديوانية ضيفاً على الكرخ في ملعب الساحرأحمد راضي، في الوقت الذي يشد فيه فريق القاسم الرحال من أجل ملاقاة نفط البصرة في ملعب الفيحاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم 5 مواجهات ضمن الجولة الـ35 مـن كرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم 5 مواجهات ضمن الجولة الـ35 مـن كرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).