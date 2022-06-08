2022/06/08 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بينما تستخدم الفيتامينات والمعادن بشكل أساسي لتعزيز المستويات المنخفضة من العناصر الغذائية الأساسية ودرء الأمراض، فقد ظهرت بعض الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة.وقالت ناتالي كوموفا، خبيرة اللياقة البدنية في JustCBD: “أنصحك بشدة بالابتعاد عن مكملات aconite” – مشتق من نبات يحمل الاسم نفسه، ويستخدم جذر aconite للأغراض الطبية.ومع ذلك، حتى النبات نفسه […]

ظهرت المقالة “قد يسبب مشاكل في القلب”..



خبيرة تشير إلى مكمّل غذائي يحوي مواد سامة! أولاً على ايرث نيوز.

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