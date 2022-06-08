نائب سابق: مسؤولو الإقليم يبيعون 25 بالمئة من نفط  كردستان لـ “إسرائيل”

2022/06/08 | 08:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد علي، عن قيام مسؤولي الإقليم ببيع 25 بالمئة من نفط الإقليم الى إسرائيل، متسائلاً: مالغاية من عدم تطبيق قانون تجريم التطبيع مع الشخصيات في كردستان التي تمنح النفط لإسرائيل؟ وقال علي لـ /المعلومة/، ان “هناك الكثير من الدلال التي تثبت ان 25 […]

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