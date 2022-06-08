قتلى ومصابون بحادث قطار “مروع” وسط إيران

2022/06/08 | 08:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قتل 10 أشخاص على الأقل من جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط إيران، خلال رحلة بين مدينتي مشهد (شمال شرق) ويزد (وسط) صباح الأربعاء، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.وقال المتحدث باسم هيئة الإغاثة الوطنية مجتبى خالدي للتلفزيون الرسمي: “قتل 10 أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح في الحادث”، مشيرا إلى […]

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