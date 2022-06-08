بإجابة عن العلاقة مع السعودية.. تداول فيديو

2022/06/08 | 08:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في رد على سؤال حول العلاقات مع المملكة العربية السعودية والأسلوب الذي قرأت فيه الرد بعناية عن ورقة و"بحذر" وفقا لمغردين.

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