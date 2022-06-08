أزمة تهدد حياة 7 ملايين شخص.. الصومال على شفا مجاعة قاتلة

2022/06/08 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل انشغال العالم بالغزو الروسي لأوكرانيا، تشهد القارة الإفريقية، موجة جفاف قياسية غير مسبوقة، تنذر بمجاعات مرتقبة بدول القارة السمراء خاصة في الصومال.

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