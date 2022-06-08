بحوزته نصف كغم من الكريستال.. شرطة الديوانية تطيح بتاجر مخدرات في حي التقية

2022/06/08 | 09:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، عن الاطاحة بتاجر مخدرات بحوزته نصف كغم من مادة الكريستال في حي التقية.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة من القاء القبض على أحد الأشخاص المتاجرين بالمواد المخدرة من سكنة حي التقية يبلغ من العمر […]

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شرطة الديوانية تطيح بتاجر مخدرات في حي التقية أولاً على ايرث نيوز.

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