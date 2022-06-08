حزب بارزاني يكشف حقيقة اعتقال الناشطين في كردستان

2022/06/08 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

نفى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، اليوم الاربعاء، وجود حملة اعتقالات تستهدف الناشطين في إقليم كردستان.

وقال الدوبرداني في لـ(بغداد اليوم) إن "بث شائعات حول اعتقال الناشطين وكل من يخالف الرأي ويكتب في صفحات التواصل الاجتماعي ضد حكومة الإقليم غير صحيح إطلاقا".

وأضاف أن "هناك المئات ممن يعلقون ويكتبون في تويتر والفيس بوك ومواقع التواصل ووسائل الإعلام وينتقدون حكومة الإقليم والأحزاب، ولايوجد من يضايقهم إطلاقا"، مشيرا الى ان "إطلاق هذه الأكاذيب هدفها سياسي".

وكانت النائبة عن حراك الجيل الجديد سروة عبد الواحد قد أشارت إلى أن، قضاء كردستان حكم بالسجن 6 سنوات على ناشطين انتقدوا الوضع في الإقليم.

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