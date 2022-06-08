بحوزته 3 كيلو غرام من الكريستال.. القبض على تاجر مخدرات في بغداد

2022/06/08 | 09:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت الشرطة الاتحادية اليوم الاربعاء من القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو غرام من مادة الكريستال شمال بغداد.وذكر بيان للاتحادية تلقته ايرث نيوز، انه “في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها قوات الشرطة الاتحادية في التصدي للمتاجرين والمتعاطين للمخدرات تمكنت قوة من الفوج الاول اللواء الثامن وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة […]

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القبض على تاجر مخدرات في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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