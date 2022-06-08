من الطعام إلى الزينة والترفيه.. هذه هي القواعد التي يجب اتباعها لإقامة حفلة شارع ناجحة بالمملكة المتحدة

2022/06/08 | 09:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تحتفل المملكة المتحدة كأمة، تسود التقاليد.تتزين المدن بألوان الأحمر والأزرق والأبيض.ويغمر المحتفلون الشوارع بطاولات طويلة.إليكم آداب وتاريخ هذه التجمعات البريطانية المثالية التي كانت موجودة منذ أكثر من قرن

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