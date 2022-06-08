2022/06/08 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوياسمين_خولى يقدم "بول كونرتون" في كتابه المعنون: ” how modernity forgets“، والمترجم للعربية تحت عنوان: “كيف يغزو النسيان ذاكرة الحداثة – بقلم علي فرغلي”، يقدم "بول كونرتون" فكرة فقدان الذاكرة الثقافية، مقدمًا رؤى حول الأساس الرخو للحداثة.



وذلك، بالنظر إلى مدى سيطرة الماضي على الثقافة المعاصرة، وفتنتها بالحنين إلى الماضي وملاحم العصور السابقة.



لقد اهتم "كونرتون" بأماكن الذاكرة التي يولد أساسها المتغير فقدانً ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تآكل ذاكرة الحداثة - بوياسمين خولى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تآكل ذاكرة الحداثة - بوياسمين خولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).