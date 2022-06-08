المغرب وإسبانيا.. اتهامات جديدة للرباط بـ

2022/06/08 | 09:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزير الخارجية الاسبانية السابقة، ارانتشا غونزاليس لايا، المغرب بأنه قام ب"عمليات تنصت" العام الماضي خلال الخلاف الدبلوماسي مع مدريد بسبب استقبالها لزعيم الانفصاليين الصحراويين لأسباب طبية.

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