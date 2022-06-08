أحمد عبد الجبار: فريقنا جاهز لمواجهة الديوانية

2022/06/08 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلن مدرب الكرخ أحمد عبد الجبار جاهزية فريقه لملاقاة الديوانية اليوم الاربعاء لحساب الدوري الممتازبكرة القدم، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية حسم نتيجة المباراة المفصلية، بغية الابتعاد عن صراع الهبوط للدرجة الأدنى.

وقال عبد الجبار في تصريح الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية(واع) ، اليوم الاربعاء ، ان " فريقه استعد جيداً لمواجهة الديوانية، والأمل يحدوه لتقديم الأداء المثالي الذي يسهم بحصد النقاط الكاملة، بالرغم من غياب 3 من الركائزالأساسية، وهم مناف يونس وشهاب رزاق فرحان بداعي الحرمان، إضافة إلى حسن عبد الكريم بسبب تواجده ضمن صفوف منتخبنا الأولمبي المشارك في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمقامة فعالياتها حاليا في اوزبكستان" ، مبيناً أن "تشكيلة الأصفرتضم أسماء شبابية واعدة ستكون مؤهلة لتمثيل الأصفر".

وأضاف عبد الجبار أن " المباراة ستكون صعبة على الطرفين الطامحين للبقاء ضمن مصاف الدوري الممتاز، بحكم تقارب النقاط بينهما وتواجدهما في دائرة الخطر"، مبيناً أن " الديوانية ليس بالمنافس السهل، إذ يقدم مستويات جيدة في المباريات الماضية، آخرها الفوز على نوروز بهدف دون رد، ولكن في المقابل فإن الكناري يطمح للفوز في اللقاء، بهدف تعزيز رصيده والتقدم أكثر نحوالمراتب البعيدة عن صراع الهبوط للدرجة الأدنى ".

يذكر أن الكرخ يحتل المرتبة الرابعة عشر برصيد (36 نقطة)، بينما يمتلك الديوانية (32 نقطة) في المركز الثامن عشر.

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