اسعار النفط ترتفع الى 121 دولارا للبرميل

2022/06/08 | 09:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار النفط) وسط تعافي الطلب المتوقع في الصين حيث يخفف ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة لـ COVID-19، وبسبب الشكوك في أن زيادة الإنتاج المستهدفة من قبل منتجي أوبك + ستخفف من نقص المعروض.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.2 بالمائة إلى 119.79 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة […]

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