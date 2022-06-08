ارتفاع اسعار الدولار بالاسواق المحلية

2022/06/08 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً بالاسواق المحلية في العراق.

وذكر مراسل (بغداد اليوم) أن اسعار صرف الدولار بحسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، بلغت كالتالي:

بغداد

البيع 149.000 دينار

الشراء 148.000 دينار

الشمال

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 149.000 دينار

الشراء 148.000 دينار

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