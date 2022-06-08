أمانة مجلس الوزراء تصدر وجبة جديدة من من المشمولين بقانون التعويضات

2022/06/08 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت اللجنة المركزية الثانية لتعويض المُتضرّرين في امانة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وجبة جديدة من المشمولين بقانون التعويضات.وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم) ان "اللجنة المركزية الثانية لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اصدرت وجبة جديدة من أسماء المواطنين الذين صدرت بحقهم (قرارات صرف وأضابير مُعادة)، بموجب القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل".يذكر ان اللجنة المذكورة آنفاً اصدرت يوم امس الثلاثاء، وجبة اخرى من المشمولين بذات القانون.للإطلاع على الأسماء المذكورة في الوجبة اضغط هنا

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