عالميا.. تراجع اسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع الدولار

2022/06/08 | 10:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفضت أسعار الذهب اليوم الاربعاء، بعد ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.وتراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر اب لبورصة نيويورك التجارية لشهر اب بنحو 0.20% إلى 1848.65 دولاراً للأونصة عند التسوية.وارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 0.26% إلى 102.59، مع تراجع اليورو 0.32٪ إلى 1.0685 دولار.وارتفع العائد على […]

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تراجع اسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع الدولار أولاً على ايرث نيوز.

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