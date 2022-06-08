2022/06/08 | 10:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيجازاً مفصلاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أركان الجيش يصل إلى ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس أركان الجيش يصل إلى ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).