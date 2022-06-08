تفاصيل اجتماع الاطار وعزم والاتحاد: العمل على ضمان الاستحقاقات الانتخابية للاطراف كافة

2022/06/08 | 10:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، و بافل طلباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بحضور عدد من نواب وقيادات تحالف العزم والاطار والاتحاد، تطورات المشهد السياسي.

وتم مناقشة آخر مستجدات الساحة السياسية في البلاد وسبل ايجاد حلول جذرية تنهي حالة الانسداد التي تمر بها البلاد من خلال تكثيف اللقاءات والعمل على ضمان الاستحقاقات الانتخابية للاطراف كافة.

السامرائي أكد ان الحوارات السياسية مستمرة بهدف الوصول إلى تشكيل حكومة قادرة على ايصال البلاد إلى بر الامان.

مشددا على ضرورة الاستمرار بالتنسيق المشترك بين القوى السياسية الفاعلة لحسم ملف تشكيل الحكومة باقرب وقت ممكن.

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