العمل تسعى لتوفير “خدمات إلكترونية” لذوي الاحتياجات الخاصة

2022/06/08 | 10:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى توفير الخدمات الإلكترونية والتعليمية لفئتي الصم والبكم وفاقدي البصر، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لمواجهة العقبات أثناء مراجعتهم الدوائر الحكومية.

وقال رئيس هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة أحمد هادي بنية، إن “الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية يواجهون أثناء مراجعتهم مؤسسات الدولة المختلفة عقبات عديدة تحول دون إنجاز معاملاتهم”.

وتابع بنية: “لذلك قامت الهيئة بمخاطبة مديرية المرور العامة واللجان الطبية لمنحهم إجازات سوق وفق الاتفاقيات الدولية، فضلا عن مفاتحة وزارة التعليم العالي للنظر في إمكانية فتح أقسام وتهيئة ملاكات جديدة لتعليم لغة الإشارة”.

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