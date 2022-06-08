2022/06/08 | 10:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بجدري القردة في جميع أنحاء العالم، كشفت هيئة الصحة بدبي عن الفرق بين هذا الفيروس ومرض جدري الماء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدري القردة..كيف يختلف عن جدري الماء؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدري القردة..كيف يختلف عن جدري الماء؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).