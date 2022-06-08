الحشد يطيح بـ”إرهابي مهم” ينتمي لـ”داعش” في كركوك

2022/06/08 | 10:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، (8 حزيران، 2022) من الإطاحة بإرهابي وصفته بـ”المهم” في تنظيم داعش بمحافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان، إنه “بجهود حثيثة والعمل الدؤوب على المستوى الأمني والاستخباري، تمكنت قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة في محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القانونية من إلقاء القبض على عنصر ارهابي مهم منتمي لتنظيم داعش”.

وأضافت ان “المتهم كان ضمن ما يسمى ولاية نينوى قاطع برطلة، ويعد من عائلة ارهابية منتمية لتنظيم داعش وله ثلاثة اخوة قياديين بتنظيم داعش الإرهابي”، مبينة أن “الأخ الأول للمتهم، مسؤول قاطع برطلة، والثاني مسؤول ورشة التفخيخ في ولاية نينوى، والثالث مسؤول جيش دابق بازاويا”.

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