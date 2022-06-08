استهداف منزل محامٍ في البصرة بعبوة ناسفة: أضرار طالت عجلته

2022/06/08 | 10:27 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء باستهداف منزل محامٍ في البصرة بعبوة ناسفة أسفرت عن أضرار طالت عجلته.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة محلية الصنع استهدفت منزل محامٍ في محافظة البصرة ما أسفر عن تضرر عجلته”.

ولفت إلى أن “كاميرات المراقبة أظهرت أن العبوة وضعها شخصان اثنان يستقلان دراجة نارية”.

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