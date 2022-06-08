الصليب الاحمر تصدر تنويها لأسرى حرب الكويت الراغبين بالحصول على شهادات الاسر

2022/06/08 | 10:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر اليوم الاربعاء، تنويها لأسرى حرب الكويت الراغبين بالحصول على شهادات الاسر بمراجعة مكاتبها ودائرة شؤون المحاربين حصرا.

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