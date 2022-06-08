الهند.. اعتقال قيادي في الحزب الحاكم بعد تصريحاته

2022/06/08 | 10:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون، الأربعاء، إن الشرطة في شمال الهند ألقت القبض على زعيم شاب في الحزب القومي الهندوسي الحاكم لنشره تعليقات معادية للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

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