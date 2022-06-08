ايران: مصرع واصابة 63 شخصا اثر خروج قطار عن سكته

2022/06/08 | 10:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… لقي 13 شخصا مصرعهم واصيب 50 آخرون، الأربعاء، اثر خروج قطار عن سكته في الطريق بين مدينتي مشهد (شمال شرق) ويزد (وسط) وفق احدث الاحصائيات الواصلة عن الجهات المسؤولة.وقال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر في محافظة خراسان جنوبي (شرق) محمد رضا رضائي، إن قطار نقل الركاب الذي كان في طريقه من مدينة مشهد […]

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