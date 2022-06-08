الإطاحة بإرهابي ينتمي لـ'ولاية نينوى' في كركوك

2022/06/08 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - كركوكتمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، من الإطاحة بإرهابي "مهم" في تنظيم داعش بمحافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة في محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القانونية، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر ارهابي مهم منتمي لتنظيم داعش ضمن ما يسمى ولاية نينوى قاطع برطلة".

وأضافت، أن "المتهم يعد من عائلة ارهابية منتمية لتنظيم داعش وله ثلاثة اخوة قياديين بتنظيم داعش الارهابي الاول – مسؤول قاطع برطلة والثاني – مسؤول ورشة التفخيخ في ولاية نينوى و الثالث – مسؤول جيش دابق بازاويا".

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