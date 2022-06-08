محافظ البنك المركزي يبحث مع أمين بغداد المشاريع التي ينفذها صندوق المبادرات المجتمعية

2022/06/08 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقبل محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، وبارك تسنمه مهام أمانة بغداد، وبحث معه المشاريع التي ينفذها صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين" الذي يشرف عليه البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والذي يمول من تبرعات المصارف الخاصة.وقال المحافظ خلال اللقاء بحسب بيان المكتب الاعلامي للبنك المركزي واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنّ "البنك المركزي وإدارة المبادرة حريصان على تعزيز الشراكة والتعاون بالمشاريع المشتركة في عاصمتنا الحبيبة، وتوفير بيئة صحية وجمالية لهذه العاصمة البهية من خلال التعاون مع أمانة بغداد، لإنجاز عدد من المشاريع وتطوير البنى التحتية عبر المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بما ينعكس إيجابًا على حياتهم، فضلًا عن الوضع الاقتصادي".من جهة أخرى، أشاد أمين بغداد بجهود البنك المركزي وصندوق تمكين، اللذين أسهما في إعادة تأهيل شارع المتنبي وتطوير 21 ساحة في بغداد، فضلًا عن المشاريع الأخرى.ولفت إلى أنّ البنك المركزي يُعدُّ أهم مؤسسة في العراق، لما يقوم به من حماية الاقتصاد وتقديم المعونة ودعم المشاريع لأهالي بغداد.

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