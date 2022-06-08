الإعمار تعلن تفاصيل مشروع محطة مجاري حمدان في البصرة

2022/06/08 | 10:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، تفاصيل مشروع محطة مجاري حمدان في محافظة البصرة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تواصل العمل بمشروع محطة مجاري حمدان/ المرحلة الخامسة في محافظة البصرة"، مبيناً أن "المشروع بلغت نسبة إنجازه الفعلية 13% وهي نسبة تسبق نسب الانجاز المخطط لها والبالغة 4%".

وأضاف البيان أن "المشروع ينفذ على مساحة تقدر بـ(108) دوانم، وبطاقة تصميمية تبلغ (150000) م3/يوم ويخدم نحو (750) ألف نسمة"، لافتاً إلى أن "هذا المشروع يعد من المشاريع الحيوية في معالجة مياه الصرف الصحي للمحافظة وتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام الزراعي".

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