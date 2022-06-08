بطلب من البرلمان.. انتشار أمني مكثف على ابواب المنطقة الخضراء يسبق جلسة اليوم

2022/06/08 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصشهدت المنطقة الخضراء، اليوم الأربعاء، انتشار أمني مكثف قبل ساعات من عقد مجلس النواب جلسته الخاصة للتصويت على مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".وقال مصدر نيابي، لـ (بغداد اليوم)، ان "المنطقة الخضراء شهدت انتشاراً أمنياً مكثفاً من قبل الفرقة الخاصة، قبل ساعات من عقد مجلس النواب العراقي جلسته الخاصة للتصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، تحسبا لأي طارئ".وأوضح ان "الانتشار الأمني جاء بعد مخاوف من تجمع المتظاهرين ومحاولة اقتحام مبنى مجلس النواب، كما حصل يوم أمس وتم اخلاء النواب والموظفين من المبنى"، لافتاً الى ان "هذا الانتشار جاء بطلب من رئاسة البرلمان لتأمين عقد جلسة اليوم ومنع أي محاولة لاقتحام المبنى من قبل المتظاهرين".

وافاد مراسلنا، في وقت سابق من امس الثلاثاء، بإخلاء مبنى البرلمان من النواب والموظفين بعد تظاهرات اصحاب قرار 315 قرب المنطقة الخضراء"، فيما اوضح السبب.وقال مراسلنا ان "القوات الأمنية اقدمت على إخلاء مبنى البرلمان من النواب والموظفين بعد تظاهرات اصحاب قرار 315 قرب المنطقة الخضراء خشية من اقتحام المبنى".يذكر انه تم تسجيل 3 إصابات بصفوف متظاهري عقود الكهرباء عند مقتربات المنطقة الخضراء.



في وقت سابق من امس الثلاثاء.وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم) انه "تم تسجيل 3 إصابات نتيجة احتكاكات بين متظاهري عقود وزارة الكهرباء وقوات الأمن بالقرب من احدى بوابات الخضراء".وشهدت العاصمة بغداد، وتحديداً امام المنطقة الخضراء، امس الثلاثاء، انطلاق تظاهرة للعشرات من موظفي عقود وزارة الكهرباء.ونشرت (بغداد اليوم)، مقطعاً فيديواً يوثق خروج العشرات من متظاهري عقود الكهرباء بتظاهرة كبيرة امام البوابة للخامسة للمنطقة الخضراء وسط بغداد.لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

مصدر الفيديو: sUuT-ZMO9ko

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