ضبط 6 عجلات تحمل مواد متنوعة مخالفة في نينوى

2022/06/08 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

تمكنت مفارز شرطة كمرك المنطقة السادسة، اليوم الأربعاء، من ضبط أربع عجلات تحمل "مشروبات غازية" مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية.

وقال بيان لمديرية الكمارك تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم ضبط عجلتين تحملان "الفوم السائل" و"كربونات الكالسيوم" لعدم وجود أوراق رسمية".

وأضاف "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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