بينهم قضايا الإرهاب.. اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء في صلاح الدين

2022/06/08 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الديناعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، عن تمكن مفارزها من القاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارزها نفذّت حملة تفتيش في عموم أقضية المحافظة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على (25) متهما بمواد قانونية مختلفة من ضمنهم متهم وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب ومتهم آخر وفق المادة (28) مخدرات وأودعتهم التوقيف".وبينت أن "الحملة تم خلالها تنفيذ واجب (8) كمائن ضمن قاطع المسؤولية من قبل مفارز مديرية شؤون أفواج الطوارئ، لتأمين حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، فضلا عن ضبط عجلات ودراجات نارية لا تحمل أوراقا ثبوتية".

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