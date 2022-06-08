مقيدة بالسلاسل وتلقت ضربة بالرأس.. العثور على جثة امرأة في منزل وسط ميسان

2022/06/08 | 10:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن القوات الأمنية عثرت على جثة امرأة كانت مقيدة بالسلاسل في منزل وسط محافظة ميسان.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “القوات الأمنية عثرت على جثه امرأة في منزل وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان”، مبيناً ان “المرأة كانت مقيدة بسلاسل وتلقت ضربة شديدة بواسطة عمود حديدي على […]

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العثور على جثة امرأة في منزل وسط ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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