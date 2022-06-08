سافر من لندن إلى لاغوس في نيجيريا على دراجة نارية.. لماذا؟

2022/06/08 | 10:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سافر المدير التنفيذي النيجيري كونلي أديانجو من العاصمة البريطانية، لندن، إلى مدينة لاغوس النيجيرية على دراجته النارية لمدة 41 يومًا لجمع الأموال من أجل القضاء على شلل الأطفال.شاهد تقرير مراسلة CNN، ستيفاني بوساري، عن رحلة أديانجو التي بلغت مسافة 13 ألف كيلومتر وأخذته عبر 11 دولة وأدّت إلى لحظات تُقشعرّ لها الأبدان.

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